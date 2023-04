StrettoWeb

Qualche ora fa, intorno a Mezzogiorno, una guida turistica di 61 anni è precipitata da piazzale del Gianicolo a Roma. Secondo le ricostruzioni della Polizia, pare che la donna, intenta in una spiegazione con una classe di studenti, si sia appoggiata ad un traliccio che ha ceduto, lasciandola andare a un volo di oltre 6 metri.

La 61enne è stata trasportata in codice rosso al all’ospedale San Camillo. La prognosi è riservata. Sull’incidente è intervenuto il consigliere capitolino dem e presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci: “Desidero rivolgere un augurio di pronta guarigione alla guida turistica che questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale del Gianicolo mentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto”.