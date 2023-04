Risveglio “infuocato” a Cosenza: auto prende fuoco in via Montesanto

StrettoWeb

Incendio nel cuore cittadino di Cosenza, a due passi dalla centalissima via Montesanto. All’alba di questa mattina, una macchina ha preso fuoco in Via Piave, ricoprendo l’intera area di una coltre di fumo nero. Il veicolo interessato è una Jeep parcheggiata da cui sono partite le fiamme, le quali hanno poi bruciato parte della macchina situata davanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio, allertati dagli abitanti del quartiere che si sono accorti delle fiamme verso le sei di questa mattina. Sono ora in corso gli accertamenti sulle cause dell’accaduto che, parrebbe, sia di natura dolosa.