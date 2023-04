Taranto-Messina 0-0, Kragl tradisce dal dischetto: la salvezza dovrà passare dai Playout

StrettoWeb

La salvezza del Messina dovrà passare per forza dai Playout. È questo il verdetto della 38ª e ultima giornata del Girone C di Serie C. I peloritani non vanno oltre lo 0-0 contro il Taranto, al termine di una partita complicata e vengono scavalcati dal Monterosi Tuscia che si salva in virtù dei 9 punti di vantaggio sulla Viterbese retrocessa senza passare dai Playout.

Nel primo tempo il Taranto si fa subito pericolo colpendo una traversa al 14’ e un palo al 24’. Al 29’ però è il Messina ad avere una ghiotta occasione per sbloccare la gara: dopo 74 partite viene fischiato un rigore a favore dei peloritani, ma Kragl si fa ipnotizzare da Vannucchi. Si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa la gara appare molto bloccata, Mastromonaco e Tommasini mettono paura alla retroguardia siciliana ma senza trovare la via del gol. All’80’ Genesia ferma Tommasini lanciato a rete, al limite dell’area: doppio giallo e cartellino rosso. Nel finale saltano gli schemi, il Taranto attacca a testa bassa ma trova l’opposizione di Fumagalli che blinda lo 0-0. Il Messina affronterà la Gelbison per cercare di mantenere la categoria.

Risultati 38ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 23 aprile

Ore 15:00

Avellino-Monterosi Tuscia 0-2

Crotone-Giugliano 3-1

Foggia-Turris 4-0

Juve Stabia-Audace Cerignola 2-2

Latina-Fidelis Andria 2-1

Monopoli-Gelbison 2-1

Picerno-Pescara 0-3

Potenza-Catanzaro 3-2

Taranto-ACR Messina 0-0

Viterbese-Virtus Villafranca 2-1

Classifica Serie C Girone C

Catanzaro 96 Crotone 80 Pescara 65 Foggia 61 Audace Cerignola 60 Picerno 59 Monopoli 54 Latina 49 Potenza 48 Juve Stabia 46 Taranto 46 Giugliano 46 Virtus Francavilla 45 Avellino 43 Turris 43 Monterosi Tuscia 42 ACR Messina 41 Gelbison 36 Viterbese 33 Fidelis Andria 33