Pesce d’A-prile: l’Inter ci casca, la Juventus non scherza | CLASSIFICA

StrettoWeb

Primo aprile, tempo di scherzi anche in Serie A. Due le big impegnate nel sabato che apre la 28ª Giornata, infida e piena di burle pronte a far cadere anche due grandi come Inter e Juventus. I nerazzurri ci cascano in pieno. La Fiorentina, sorniona e cinica, colpisce con Bonaventura nella ripresa e condanna la squadra di Inzaghi al terzo ko consecutivo, il quarto nelle ultime 5 di campionato.

Non ha voglia di scherzare invece, complici le situazioni extra campo, la Juventus che gioca una gara attenta contro un ottimo Verona che tiene sempre accesa la spia dell’attenzione di un ottimo Szczesny abile a rispondere presente in uscita bassa su Lasagna e sulla conclusione velenosa di Terracciano nei minuti finali. La firma sulla vittoria bianconera la porta Kean, di ritorno dalla squalifica. Per la Juventus sono 12 i punti nelle ultime 5 gare, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta: la Champions adesso, in attesa di Napoli-Milan di domani sera, dista appena 4 punti.

Risultati 28ª Giornata Serie A

Sabato 1 aprile

Ore 15:00

Cremonese-Atalanta 1-3 (44’ De Roon, 56’ Ciofani, 72’ Boga, 90’+3 Lookman)

Ore 18:00

Inter-Fiorentina 0-1 (53’ Bonaventura)

Ore 20:45

Juventus-Verona 1-0 (56’ Kean)

Domenica 2 aprile

Ore 12:30

Bologna-Udinese

Ore 15:00

Monza-Lazio

Spezia-Salernitana

Ore 18:00

Roma-Sampdoria

Ore 20:45

Napoli-Milan

Lunedì 3 aprile

18:30

Empoli-Lecce

20:45

Sassuolo-Torino

Classifica Serie A

Napoli 71 Lazio 52 Inter 50 Milan 48 Atalanta 48 Roma 47 Juventus 44 Fiorentina 40 Udinese 38 Bologna 37 Torino 37 Sassuolo 36 Monza 34 Empoli 28 Lecce 27 Salernitana 27 Spezia 24 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13