Risultati 32ª Giornata Serie D Girone I: vittoria Playoff per il Lamezia | CLASSIFICA

A due giornate dal termine del Girone I di Serie D arriva una vittoria importante per il Lamezia Terme. I calabresi battono 2-0 il Paternò grazie alle reti nella ripresa di Silvestri e Terranova e agganciano il 5° posto a quota 48, l’ultimo utile per i Playoff. Sconfitte per il Locri, battuto 3-1 dall’Acireale e per la Vibonese, superata 3-0 dal Santa Maria Cilento. In vetta il Catania sale a quota 85 grazie al successo per 1-3 sul Real Aversa.

Risultati 32ª Giornata Serie D Girone I

Domenica 23 aprile

Ore 15:00

AS Acireale-Locri 1909 3-1

Canicattì-S. Agata 4-1

Castrovillari-Cittanovese 1-0

Lamezia Terme-Paternò 2-0

Real Aversa-Catania 1-3

Sancataldese-Mariglianese 3-0

Santa Maria Cilento-Vibonese 3-0

Trapani-Licata 2-1

USD Ragusa-San Luca 1-1

Classifica Serie D

Catania 85 Locri 1909 57 S. Agata 51 Trapani 50 Lamezia Terme 48 Licata 46 Vibonese 46 Sancataldese 46 Santa Maria Cilento 42 Canicattì 41 Castrovillari 39 AS Acireale 37 Paternò 37 San Luca 36 USD Ragusa 34 Real Aversa 31 Cittanovese 27 Mariglianese 24