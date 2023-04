Allergie di primaver-A: le big steccano, Lazio e Roma non si fermano | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Allergie di primavera per le big di Serie A. Le grandi del massimo campionato restano tutte a secco di vittorie, capolista compresa. E se il Napoli, che aspetta ormai solo la certezza matematica dello scudetto, può stare tranquillo anche dopo lo 0-0 contro il Verona, lo stesso non si può dire per Milan, Inter e Juventus. I rossoneri preservano 9/11 di rosa in vista della Champions e impattano sull’1-1 contro il Bologna, nerazzurri e bianconeri perdono 1-0 rispettivamente contro Monza e Sassuolo. Il Milan rischia il posto Champions, l’Inter ad oggi ne è fuori, la Juventus potrebbe non arrivare neanche in Europa (complice la penalizzazione).

Situazioni e umori ben diversi nella Capitale. Roma e Lazio rinforzano i rispettivi piazzamenti europei prendendosi seconda e terza posizione in classifica. La Lazio liquida 0-3 lo Spezia e spera di riavere al più presto Ciro Immobile dopo il brutto incidente odierno. La Roma si sbarazza con altri 3 gol dell’Udinese e continua, parallelamente, il suo cammino in Europa League.

Risultati 30ª Giornata Serie A

Venerdì 14 aprile

Ore 18:30

Cremonese-Empoli 1-0 (4’ Dessers)

Ore 20:45

Spezia-Lazio 0-3 (36’ Rig. Immobile, 52’ Felipe Anderson, 89’ Antonio)

Sabato 15 aprile

Ore 15:00

Bologna-Milan 1-1 (1’ Sansone, 40’ Pobega)

Ore 18:00

Napoli-Verona 0-0

Ore 20:45

Inter-Monza 0-1 (78’ Caldirola)

Domenica 16 aprile

Ore 12:30

Lecce-Sampdoria 1-1 (31’ Ceesay, 75’ Jese Rodriguez)

Ore 15:00

Torino-Salernitana 1-1 (9’ Vilhena, 57’ Sanabria)

Ore 18:00

Sassuolo-Juventus 1-0 (64’ Defrel)

Ore 20:45

Roma-Udinese 2-0 (37’ Bove, 55’ Pellegrini, 90’+1)

Lunedì 17 aprile

Ore 20:45

Fiorentina-Atalanta

Classifica Serie A

Napoli 75 Lazio 61 Roma 56 Milan 53 Inter 51 Atalanta 48 Juventus 44 Bologna 44 Fiorentina 41 Sassuolo 40 Torino 39 Udinese 39 Monza 38 Empoli 32 Salernitana 30 Lecce 28 Spezia 26 Verona 23 Cremonese 19 Sampdoria 16