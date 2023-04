Rifiuti a Messina: a Pasqua nessun servizio

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune comunica che per le festività pasquali si seguirà un particolare calendario: domenica 9 aprile, in occasione della Santa Pasqua, non si svolgerà alcuna attività lavorativa, ogni area comunque predisporrà una squadra di 5 unità per eventuali esigenze emergenziali; lunedì 10 aprile a pasquetta i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento saranno regolari nelle aree Nord, Centro e Sud, mentre le isole ecologiche rimarranno chiuse.

Lo stesso avverrà il 25 aprile e l’uno maggio quando i servizi saranno regolari, ma resteranno chiuse le isole ecologiche. Messinaservzi augura a tutti i cittadini una serena Pasqua e una felice pasquetta.