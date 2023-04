Rifila un pugno a un Poliziotto: denunciato il figlio di Costacurta e Colombari

StrettoWeb

Uno spiacevole episodio ha visto protagonista, in negativo, Achille Costacurta, figlio dell’ex difensore del Milan Alessandro e della modella, attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari. Il ragazzo (18 anni) è stato infatti denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale per aver colpito con un pugno un agente della Polizia Locale di Milano dopo aver dato in escandescenze, apparentemente senza motivo, a bordo di un taxi.

Il fatto si è verificato martedì sera, intorno alle 23. Il giovane, salito a bordo di un taxi in zona Tortona, poco dopo avrebbe cominciato ad agitarsi, tanto da preoccupare il tassista, che ha immediatamente chiesto l’aiuto degli agenti presenti in zona. Costacurta, dopo aver rifiutato l’invito di questi ultimi a uscire dall’auto, ha rifilato un pugno ad un occhio a uno di loro, che aveva aperto le portiere.

Il giovane è stato poi immobilizzato e portato all’Ufficio centrale arresti e fermi della Polizia locale: al termine degli accertamenti, sentito il pm di turno, è stato indagato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.