Riempiamo le piazze di Reggio Calabria: nasce il gruppo Facebook “Amici in piazza”

Dopo il post di Francesco Praticò pubblicato su Facebook, dedicato alla bellezza dei giochi dei bambini nelle piazze, e soprattutto dopo l’idea di Francesca Tramontana di creare dei gruppi di genitori per organizzarsi e far giocare i bambini all’aperto, le acque finalmente si sono smosse.

Sono stati tanti, infatti, i genitori che hanno contattato Francesca per chiedere di entrare a far parte di gruppi WhatsApp. Così tanti che è stato necessario creare un gruppo Facebook, “Amici in piazza“.

“Cari Amici in piazza, questo gruppo nasce per creare momenti di condivisione reale tra i nostri figli, per permettere loro di giocare e vivere le piazze insieme, come si faceva una volta, ripopolando le piazze di bambini che giocano, senza l’uso di cellulari – si legge nelle informazioni del gruppo -. Comunicare, sul gruppo, in quale piazza ci troviamo, inserendo la fascia d’età dei nostri figli prima di ogni post, ci può permettere di fare Rete e non permettere che i nostri figli siano inghiottiti dalla rete“.