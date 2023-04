L’ex Pemier Renzi è il nuovo direttore del Riformista

StrettoWeb

Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore del Riformista“, sottolinea l’ex premier. Nel corso della conferenza stampa di presentazione è stato confermato che Piero Sansonetti sarà il nuovo direttore de L’Unità. “Mi ha fatto fuori…”, ha ironizzato l’ormai ex direttore del Riformista. Il suo successore, Renzi, seduto accanto a lui, risponde con una battuta ormai datata: “stai sereno…”. Nel corso del suo intervento l’ex leader del Pd ha detto: “il Riformista non è il sovranismo di Meloni né la linea di Schlein e Conte. Tra l’approccio dei sovranisti e quello della sinistra radicale c’è una maggioranza silenziosa” e ha annunciato che continuerà fare il lavoro di parlamentare d’opposizione.

Carlo Calenda, leader di Azione, si è complimentato con Renzi “il nuovo prestigioso incarico”. E ha aggiunto: “il Riformista è un giornale che ha fatto tante battaglie di civiltà, con Matteo avrà una voce ancora più forte”, conclude Calenda.