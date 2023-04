Rende, prima riunione di giunta con Badolato, Manna: “maggioranza femminile per superare gap di genere in politica”

StrettoWeb

Prima riunione di giunta oggi pomeriggio a Rende che, con l’esordio da assessore ai lavori pubblici di Clelia Badolato, registra una maggioranza femminile. “Un messaggio politico di grande impatto in un paese in cui i gap di genere non sono affatto superati e in cui le donne in Politica sono ancora sotto rappresentate”, ha sottolineato il primo cittadino Marcello Manna. “La parità di genere è un valore fondamentale, un principio cardine del pilastro europeo dei diritti sociali e in tal senso le istituzioni sono chiamate a favorire politiche e modelli che vadano in questa direzione. É questa una battaglia culturale e di civiltà che deve interessare in maniera trasversale i luoghi della politica. È infatti necessario promuovere azioni sinergiche che puntino sulle pari opportunità per il benessere di tutta la Calabria e che contrastino il vuoto di presenza di genere nell’esperienza politica che da decenni caratterizza la nostra regione”.

“Solo così possiamo pensare di riscattare la Calabria – continua Manna – da anni bui di arretratezza sociale, economica e culturale. Per questo chiediamo e auspichiamo che siano candidate donne alla presidenza regionale e che sia rispettata la democrazia paritaria. Garantire pari opportunità significa restituire speranza all’intera comunità per la realizzazione di una democrazia effettiva che rappresenti non in termini minoritari, ma con autorità e capacità di influenza, la promozione e il sostegno della partecipazione delle donne alla politica”, ha concluso il sindaco.