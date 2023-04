Rende: approvata la rinegoziazione dei mutui per oltre 6mila comuni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Approvata ieri a Rende dalla giunta presieduta dal Sindaco Marcello Manna la rinegoziazione dei mutui. “L’adesione al piano di rinegoziazione dei mutui, lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), porterà al nostro municipio una disponibilità annua di circa 760,000 euro: l’azione di riordino delle finanze comunali portata avanti da questa amministrazione comunale sin dal suo insediamento porterà al ripristino della virtuosità del nostro comune dopo anni di noncuranza. Ciò non comporterà solo effetti positivi nell’immediato, ma anche a lungo termine”, ha sottolineato il primo cittadino.

L’assessore Fabrizio Totera ha poi aggiunto: “grazie a questa azione libereremo ulteriori risorse per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Essendo comune virtuoso in tema di pagamenti e in regola con le rate, siamo riusciti ad accedere a tale misura”. La manovra, che interesserà più di seimila enti locali: “vedrà per la prima volta un iter di adesione interamente digitale, dalla fase istruttoria a quella contrattuale che consentirà così di velocizzare e semplificare sensibilmente l’intero processo”, ha concluso Manna.