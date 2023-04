“Reggio Turistica”, Nuova UNCI Calabria esorta le associate a cogliere opportunità di crescita

StrettoWeb

Sono stati forniti, dall’Assessore alle Attività produttive del Comune di Reggio Calabria Angela Martino, i dettagli dell’avviso “REGGIO TURISTICA” destinato alla concessione di aiuti agli investimenti per la transizione verso l’economia circolare delle PMI attive nei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo, nell’ambito del progetto “Azioni di transizione verso l’economia circolare” che rappresenta una delle principali priorità strategiche per far fronte alle attuali sfide ambientali, soprattutto nel settore turistico, che l’Amministrazione intende rafforzare e qualificare nell’ottica della sostenibilità ambientale.

L’avviso punta quindi ad incentivare le piccole e medie imprese attive nei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo che intendano ottimizzare i propri processi aziendali, nell’ottica di minimizzare il prelievo di risorse naturali a favore di input sostenibili, ridurre scarti e rifiuti e promuovere azioni di riuso o riconversione.

Nello specifico si sosterranno prioritariamente gli investimenti connessi alla transizione verde dei settori ricettivo e ristorativo, dell’artigianato, culturale e creativo locali: progetti relativi alla gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia e progetti di sensibilizzazione ambientale, produzione di energia da fonti rinnovabili, sostituzione di impianti e macchinari obsoleti con beni strumentali a basso consumo, adozione di misure avanzate in materia di salute e sicurezza.

Privilegiati anche i progetti di digitalizzazione dei processi produttivi ed erogativi dell’offerta turistica: dagli investimenti per migliorare l’utilizzo del marketing digitale e dei social media per la comunicazione, allo sviluppo di progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza di utilizzo dei clienti, investimenti per promuovere un turismo consapevole e sostenibile.

Considerata la significatività dell’iniziativa a bando la Nuova UNCI Calabria esorta le proprie associate a valutare un’opportunità cosi valida non solo per la propria crescita imprenditoriale, ma per i principali settori in cui operano e quindi per l’intero movimento cooperativo.

“La struttura – garantisce la presidente Chiriatti – sarà a disposizione di tutte le cooperative interessate che, in possesso dei requisiti, vorranno partecipare: le cooperative saranno concretamente sostenute per la predisposizione, stesura e presentazione delle proposte progettuali, che dovranno riguardare le specifiche tematiche indicate nel bando, che dovrà avvenire entro e non oltre la scadenza del prossimo 30 aprile.

Si intende cosi dare il proprio contributo ad una nuova importante opportunità concretizzata dall’Amministrazione Comunale, nell’ottica di un sostegno ai processi di innovazione e di transizione che l’intero mondo produttivo sta affrontando in questi anni e che, – conclude Chiriatti -, è fortemente supportato e degnamente rappresentato anche dalle cooperative“.