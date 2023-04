Reggio, Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori: tutto pronto per la presentazione

StrettoWeb

Al via la nuova edizione del progetto Sportello Metropolitano Erasmus Giovani Imprenditori per la partecipazione all’omonimo programma europeo di mobilità. La continuazione del progetto, fortemente voluto dal Consigliere Delegato alle Politiche Internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo della Città Metropolitana di Reggio Calabria Filippo Quartuccio, è implementato in partenariato con l’associazione APICE, Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa.

L’obiettivo del progetto è facilitare la partecipazione, nell’ambito dell’area Metropolitana di Reggio Calabria, a questa opportunità europea poco conosciuta da parte di aspiranti giovani imprenditori e imprenditrici, che vogliono partire per uno scambio aziendale presso un altro paese Europeo, giovani imprenditori e imprenditrici con meno di 3 anni di attività, che vogliono partire per uno scambio aziendale presso un altro paese Europeo, imprenditori e imprenditrici con più di 3 anni di attività, che vogliano ospitare uno scambio aziendale.

La Città Metropolitana invita dunque le istituzioni, le rappresentanze aziendali e le parti sociali interessate a partecipare all’evento di avvio delle attività di progetto, che si terrà il 2 maggio 2023 dalle ore 16:30 presso la sala Perri di Palazzo Alvaro, durante il quale verranno presentati i dettagli dello stesso.

Nell’occasione interverranno il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, il Consigliere Delegato alle Politiche internazionali, Comunitarie e del Mediterraneo, Filippo Quartuccio, la Responsabile dell’Ufficio Università, Ricerca, Politiche UE e Cooperazione internazionale – Settore 6 – Città Metropolitana di Reggio Calabria, Maria Lea Quattrone, la Presidente di Apice, Alessandra Coppola, il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana, ed il Presidente Confindustria Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria, Salvo Presentino.