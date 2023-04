Reggio, scuole “Pythagoras” e “Panella Vallauri” insieme in Laboratori di robotica e realtà aumentata

StrettoWeb

La fine dell’emergenza pandemica ha ridato entusiasmo e vigore alle iniziative curriculari ed extracurriculari miranti a sensibilizzare gli alunni nei diversi campi del sapere ed in particolare nel campo tecnico scientifico. Il progresso tecnologico è certamente una delle frontiere più affascinanti da esplorare e, per tale ragione, il Dirigente Scolastico ing. Giuseppe Martino dell’I.C. Nosside-Pythagoras ha riallacciato i rapporti di collaborazione con l’ITT Panella Vallauri per la realizzazione di Laboratori di robotica e realtà aumentata.

La Dirigente prof.ssa Teresa Marino ha messo a disposizione degli alunni della scuola secondaria di I grado Pythagoras l’esperienza professionale degli insegnanti e la dotazione tecnologica dell’ITT Panella Vallauri. Gli alunni, guidati dalla F.S. ins. Drago Antonino, hanno avuto l’opportunità di seguire un percorso che li ha avvicinati sia alla programmazione digitale sia alla sperimentazione di nuove tecnologie sulla realtà aumentata.

Il team di esperti prof.ri Marra Salvatore, Iachino Antonella, Albano Giuseppe, Megali Giuseppe con i giovani tutor delle classi quinte, Laganà Fabio, De Stefano Demetrio, Nato Daniele, ha coinvolto le classi seconde della scuola Secondaria attraverso proiezioni, attività teoriche e pratiche con i robot Nao, Mindstorm EV3, microcontrollore microbit. L’iniziativa ha suscitato curiosità, divertimento, stupore, interesse e partecipazione degli alunni e dei docenti presenti con interventi e riflessioni.

L’esperienza maturata dai giovani allievi della scuola secondaria di I grado, durante le due giornate di sperimentazione e di approfondimento, è in linea con le attività di studio di logica e informatica previste per ogni ordine e grado dal PTOF dell’Istituto. Il Dirigente Scolastico, ing. Giuseppe Martino, ha ringraziato la Dirigente dell’ITT Panella Vallauri, prof.ssa Teresa Marino, per la collaborazione rimarcando il “significato” che connota questa tipologia di iniziative, il valore trasversale che le stesse assumono in un’ottica di generalizzata crescita personale auspicando a ulteriori collaborazioni. Il Dirigente ha, inoltre, voluto rinnovare il ringraziamento alla Funzione Strumentale ins. Antonino Drago e a tutti i docenti coinvolti per la professionalità e la passione dimostrate.