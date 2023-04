“Reggio resiliente”, proseguono le attività nelle periferie: le iniziative a Pellaro

StrettoWeb

Dal nove marzo scorso sono riprese le attività del Progetto “Fra le Generazioni-Armonia di Comunità” realizzato dall’Associazione Traiectoriae APS, sull’avviso pubblico “REGGIO RESILIENTE”, finalizzato all’attuazione della scheda intervento RC 3.3.1.d del PON Metro Reggio Calabria nell’ambito dell’Asse 3- Servizi per l’inclusione del PON METRO 2014/2020. Realizzate nella prima fase del progetto (giugno- luglio 2022) negli spazi l’istituto comprensivo Cassiodoro Don Bosco diretto dalla Dott.ssa Eva Niccolò, le azioni di educazione e partecipazione attive ai percorsi proposti hanno coinvolto oltre quaranta ragazzi. Una serie di attività che proseguiranno, ora, fino a fine maggio.

Nella prima fase i ragazzi hanno seguito con attenzione a grande partecipazione un laboratorio di educazione ambientale condotto dagli esperti Noemi Evoli e Andrea Ciulla; una serie di incontri per la produzione di oggetti artistici con materiali riciclati condotti da Angelo Ciano, un laboratorio teatrale con l’attrice e formatrice Kristina Mravcová; un percorso di attività motoria con Ilenia Diano e di educazione musicale con Lilly Lanzetta; un ciclo di lezioni di lingua Inglese con Charles Winning, docente madrelingua.

Oltre a queste attività è previsto un laboratorio di percussioni con Gianluca Cusato che avrà inizio dopo le vacanze Pasquali. Il progetto è stato ed è indirizzato anche agli adulti e agli anziani del quartiere. In collaborazione con l’Associazione Amici dell’Anziano di Pellaro si è svolta e ancora prosegue un’attività di movimento specifico per la terza età e, in questi giorni, ha preso il via il ciclo di incontri con Franco Marzocchi sul teatro, l’operetta e l’opera lirica. Ed è in corso un Laboratorio di lingua Inglese e realizzazione di canzoni e brani musicali a cura di Teresa Mascianà e Charles Winning che vede la partecipazione di un gruppo di adulti.

Oltre ai laboratori, il Progetto ha proposto alcuni concerti a cui hanno assistito sia i giovanissimi sia adulti e anziani presso il Centro di medicina Solidale ACE di Pellaro e il Polo Sanitario di Prossimità di Arghillà. Nel corso del suo svolgimento il Progetto “Fra le Generazioni – Armonia di Comunità” – realizzato dall’Associazione Traiectoriae APS ha visto un interesse e una partecipazione crescenti e le attività proposte stanno coinvolgendo concretamente la comunità di Pellaro dimostrando come la cultura possa essere strumento reale di crescita individuale e collettiva.