Reggio, proseguono i lavori per riqualificare la piscina comunale: recintata l’area | FOTO

A Reggio Calabria proseguono i lavori per quanto concerne la riqualificazione della piscina comunale, simbolo storico della città. I lavori sono stati ufficialmente consegnati a inizio febbraio, per dare un nuovo volto all’area di Piazza della Pace, subito dietro la Curva Sud dello Stadio Granillo. L’obiettivo è un nuovo polo sportivo, per un investimento di 5 milioni di euro.

Le tempistiche, secondo quanto appreso, sono di circa un anno e mezzo di lavori. La previsione è quindi per metà o fine 2024. Come si può vedere dalle immagini a corredo, è stata recintata l’intera area di Piazza della Pace. La zona verrà demolita e spianata, con la rimozione di una grande quantità di materiale e la successiva bonifica.