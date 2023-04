Reggio: via al Progetto “Remare in Libertà”, per avvicinare i minori in carico alla Giustizia Minorile

StrettoWeb

Il giorno 15 Aprile sarà dato inizio al Progetto “Remare in Libertà” che il Circolo Velico Reggio organizza con il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ed ha come obiettivo di avvicinare alla attività remiera i minori in carico dei servizi di Giustizia Minorile e degli uffici dei servizi sociali per i minorenni di Reggio Calabria. Il Circolo Velico ringrazia la FIC e il suo Presidente nazionale Giuseppe Abbagnale, per la costante attenzione verso la Calabria, rimanendo sempre al nostro fianco pronti a mettersi in gioco su progetti che oltre a soddisfare le esigenze sportive esaltano le potenzialità sociali.

IL Progetto verrà illustrato Martedì 11 aprile alle ore 18,30 nella sala convegni del Circolo Velico Reggio in via Rada delle Mura Greche, alla presenza della Direttrice dell’Ufficio sociale per i Minorenni dr.ssa Morbegno, del Presidente Regionale del CONI avv. Maurizio Condipodero dall’istruttore federale FIC Vincenzo Cirillo.

L’imbarcazione, messa a disposizione dal Circolo Velico, è una Coastal Rowing, barca ecclettica, un nuovo modo di intendere il canottaggio dove, certamente, l’agonismo vuole la sua parte, ma ad emergere è soprattutto il rapporto canottiere-mare-natura sempre più stretto e imprescindibile.