Reggio: “Letture al buio”, il nuovo evento della comunità patrimoniale di Via Giudecca

In occasione della Giornata mondiale del libro, il 23 aprile alle 19:30, l’Associazione APS Comunità patrimoniale Scalinata Monumentale di Via Giudecca, insieme all’associazione culturale Anassilaos e all’Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipotevedenti (ANPVI) organizza “Letture al buio”, un evento che mira a promuovere la lettura in ogni sua forma, anche con contesto braille, e il diritto d’autore.

“Ascolteremo un racconto di Oscar Wilde, ‘L’usignolo e la rosa’ direttamente dalla voce di Giorgio Arcudi, presidente ANPVI e di Marica Meduri del direttivo ANPVI, accompagnati dalla professoressa Francesca Neri dell’Anasillaos” ha affermato la presidente della Comunità patrimoniale della Giudecca, Simona Lanzoni. “Sarà un incontro senza dubbio emozionante, per il quale creeremo un’atmosfera particolare, cercando di oscurare le luci sulla scalinata, al fine di creare più buio possibile” ha spiegato la Lanzoni.

Ciò consentirà non solo di “immedesimarsi nelle persone con disabilità visiva, ma anche e soprattutto di sperimentare un nuovo modo di ‘vedere’, scoprendo l’importanza degli altri sensi, spesso trascurati, e stimolando, attraverso l’ascolto, l’immaginazione e l’interazione con la realtà che ci circonda” ha proseguito la presidente. Un’esperienza dunque “immersiva nel magico contesto della Giudecca – ha concluso – alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.