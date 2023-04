Reggio, contributi per canoni di locazione: il Comune pubblica le graduatorie definitive

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sono state pubblicate sul portale istituzionale del Comune di Reggio Calabria le graduatorie definitive degli ammessi al beneficio e l’elenco degli esclusi relativi all’avviso “Concessione di contributi economici ad integrazione dei canoni di locazione anni 2019 – 2020”. A darne notizia in una nota l’Assessore al Welfare del Comune di Reggio Calabria Demetrio Delfino. Le risorse, a valere sul Pon Città Metropolitane 2014-2020 della Città di Reggio Calabria – asse 3 servizi per l’inclusione, sono dirette ai soggetti fragili in particolare stato di necessità o bisogno che avevano partecipato al bando indetto dal Comune di Reggio Calabria.

“Un’ulteriore risposta – ha spiegato Delfino – utile a dare un sostegno alle persone in difficoltà, che attraverso il contributo erogato potranno beneficiare di un sostegno per il pagamento dei canoni di locazione. Una misura – ha spiegato ancora l’Assessore – finanziata attraverso i fondi Pon Metro finalizzati all’inclusione sociale, che sarà riproposta anche per le successive annualità”.

“Un ringraziamento – ha concluso l’Assessore – al Dirigente del Settore Francesco Barreca e a tutto il personale del Settore, che dopo le verifiche necessarie, ha contribuito a stilare le graduatorie definitive propedeutiche all’erogazione dei contributi che andranno a sostenere, come da intendimenti e linee di indirizzo dell’Amministrazione comunale, proprio le famiglie in stato di bisogno o che si trovano in difficoltà economica”.

Le graduatorie sono consultabili al seguente link:

https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/3137