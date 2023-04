Reggio e le sue disastrose condotte idriche: coperchi divelti, allagamenti e pericoli elettrici | FOTO

StrettoWeb

Quello idrico è uno degli annosi, e più seri, problemi che attanaglia da tempo Reggio Calabria. Condotte e tubature obsolete, delicate, continuamente danneggiate e rattoppate alla buona. E questo significa spreco di acqua e conseguentemente mancanza della stessa in altre zone della città, con i cittadini costretti a centellinarla in alcune ore del giorno e in alcuni periodi dell’anno. Eppure le segnalazioni, inascoltate, non mancano.

Una delle situazioni recentemente attenzionate, e pervenute alla nostra redazione, è quella presente in Contrada Lagani, a Croce Valanidi, zona sud di Reggio Calabria. Come si può vedere dalle foto a corredo, la condotta è gravemente malmessa: il coperchio è divelto, con voragine aperta e rischio caduta da parte di chi si imbatte per caso; la perdita d’acqua è evidente, con conseguente allagamento e pericolo elettrico, in virtù della vicinanza dei punti di corrente.

Lo spreco d’acqua, per via delle perdite, è corposo, considerato che questa condotta rappresenta uno dei passaggi di collegamento essenziali per far arrivare l’acqua in diverse aree della zona sud di Reggio. Secondo quanto verificato, più volte è stato segnalato il problema a chi di competenza, ma mai nessuno si è premurato a fare quantomeno una capatina.