Reggio, a Ciccarello un nuovo circolo di Fratelli d’Italia

Giovedi 6 aprile, alle ore 18,00, si terrà a Reggio Calabria l’inaugurazione del nuovo circolo di Fratelli d’Italia in Via Ciccarello n.21. Presenti all’evento la coordinatrice regionale di Fdi, On. Wanda Ferro, e il commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, l’europarlamentare Denis Nesci.

Il circolo si propone di essere un punto di riferimento del territorio, in un quartiere (tra i più degradati di Reggio Calabria) che necessita di risposte immediate. Un luogo di incontro, dove i reggini incontreranno disponibilità e ascolto rispetto alle tante emergenze che il territorio soffre. Il nuovo circolo di Fdi rappresenta un ritorno al passato, quando la politica viveva in mezzo alla gente, ‘respirando’ le problematiche comuni e operando nel trovare le diverse soluzioni.

Valerio Nucera, presidente del neonato circolo, evidenzia la “fondamentale importanza che riveste la cittadinanza attiva, unita a un senso civico che deve animare vecchie e nuove generazioni. Reggio Calabria ha bisogno di un cambiamento radicale. Il nuovo circolo di Ciccarello rappresenta un inizio, in un quartiere che è stato scelto appositamente e non in modo casuale, a causa delle tante difficoltà che soffre. Il fatto che tanti giovani abbiano deciso di intraprendere questo percorso è un bel segnale, perché significa che ci si vuole opporre con determinazione e impegno ai problemi, senza farsi sopraffare dalla rassegnazione. Ci impegniamo sin da oggi, attraverso il circolo che sarà inaugurato giovedì 6 aprile, a rivestire un ruolo di interlocutori con l’amministrazione comunale”.

È essenziale -conclude Nucera– avere un ‘filtro’ che permetta di ascoltare sul territorio quelle che sono le principali emergenze da affrontare, cosi da portarle all’attenzione delle istituzioni, le quali non potranno rimanere sorde al nostro pungolo costante e incisivo”.