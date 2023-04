Reggio Calabria, anche la via Marina si rifà il look: nuove illuminazioni a led

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, il Consigliere delegato alla Pubblica Illuminazione del Comune di Reggio Calabria, Pino Cuzzocrea, ci ha spiegato l’avanzamento dei lavori relativo al rifacimento dell’illuminazione pubblica in città. Cuzzocrea ha affermato che “dopo circa 6-7 settimane finito il Corso Garibaldi, facciamo finalmente la via Marina, queste sono le pronte per far vedere alla città l’illuminazione a led. Su altre parti della città stiamo iniziando già da questa mattina la zona collinare sud, zona Bovetto e poi ci sposteremo ad Aretina e cominceremo con le plafoniere a led per poi spostarci nella altre aree collinari e le aree nord, sud e centro di tutta la città”.

Reggio Calabria, il Consigliere delegato alla Pubblica Illuminazione Pino Cuzzocrea sulle nuove luci a led