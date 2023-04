Reggio Calabria, i turisti della nave da crociera Silver Dawn girano in città | FOTO

StrettoWeb

Questa mattina al porto di Reggio Calabria è arrivata la nave da crociera Silver Dawn, dopo ben 11 anni quindi tornano in città le navi da crociera. La città è stata quindi presa d’assalto da tanti turisti che si sono riversati in città alla scoperta di Reggio e dopo essere scesi dalla nave si sono recati nelle arie attrazioni cittadine, su tutti il Museo con i Bronzi di Riace e successivamente anche a Scilla, Pentidattilo etc. etc per partecipare alle visite guidate in provincia.