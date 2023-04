Reggio Calabria, la stazione di Santa Caterina profumerà di Bergamotto

StrettoWeb

“Quello della profumazione della Stazione FS di S.Caterina, utilizzando il Bergamotto di Reggio Calabria, è ormai un nostro rituale annuale. In occasione delle periodiche pulizie radicali, domani procederemo, quindi, alla sanificazione e profumazione della struttura con un prodotto identitario del nostro territorio, il Bergamotto, richiestissimo in molti ambiti, soprattutto quello della profumeria, che va sostenuto e pubblicizzare in ogni sua forma”. E’ quanto dichiarato in una nota da Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre.