Reggio Calabria, la Settimana Verde di Ami continua con un evento in Piazza Duomo | INFO

Iniziata il 15 aprile con una raccolta rifiuti straordinaria presso un tratto di spiaggia del Parco Lineare sud, alla quale hanno partecipato scuole e associazioni, anche a Reggio Calabria, come in molte regioni d’Italia, continua la Settimana Verde di Ami patrocinata dal Ministero per l’ambiente e dalla Commissione Europea.

Ambiente Mare Italia e PGS Reggio Calabria saranno ancora insieme giovedì 20 Aprile, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a Piazza Duomo in cui sarà allestito un punto informativo sulle attività sportive, sociali, culturali e soprattutto di sensibilizzazione sulle buone pratiche da adottare a tutela dell’ambiente. Io ci sono, tu ci sei? Questa è la domanda che AMI e PGS pongono alla cittadinanza ed alle istituzioni.