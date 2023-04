Reggio Calabria, sequestrati 140 chili di novellame di sarda in autostrada

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Oggi pomeriggio alle ore 16:30 la Polizia Stradale di Reggio Calabria Nord durante un controllo d’iniziativa lungo l’A2 – Autostrada del Mediterraneo, in un tratto del comune di Villa San Giovanni, ha fermato un autocarro che trasportava 140 chili di novellame di sarda, prodotto ittico per cui è vietata la pesca.

Il novellame era suddiviso in 30 casse occultate all’interno del vano posteriore del mezzo. Con l’ausilio della capitaneria di porto di Reggio Calabria, gli agenti della Polizia Stradale hanno sequestrato l’ingente quantitativo di prodotto ittico ed elevato sanzioni amministrative per 10.000 euro ed hanno anche effettuato altri verbali per il mancato rispetto del codice della strada.