Reggio Calabria, il 16 e il 18 aprile “Sbronziamoci di Creatività” | INFO

L’Associazione L’Oro di Febea propone alla città “Sbronziamoci di Creatività”, un nuovo appuntamento con la creatività, l’artigianato e la cultura. La giovane associazione fa così il bis con la città di Reggio Calabria, dopo il successo ottenuto la scorsa estate con una serie di eventi artigianali e salotti culturali con il programma “Sbronziamoci di Eventi”, rientrante nella manifestazione del cinquantesimo anniversario dei Bronzi di Riace.

I soci e i sostenitori dell’Associazione, assieme all’instancabile presidente Giorgio Belmonte con la sua vice presidente ed organizzatrice di eventi Silvia Belmonte, saranno lieti di accogliervi tutte le domeniche di aprile, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 sulla via Marina di Reggio Calabria (Viale Genoese Zerbi).

Eccezionalmente giorno 16 e giorno 18 in occasione del giro ciclistico della Citta Metropolitana e l’arrivo della nave da Crociera Silver Dawn, l’Associazione prolungherà l’orario sino alle 19:30.

Sarà un modo per accogliere i turisti, far conoscere loro, creazioni artigianali ed opere d’ingegno originali, personalizzabili ed uniche nel loro genere, tutte realizzate rigorosamente a mano e far rivivere l’arte di antichi mestieri ormai quasi dimenticati.