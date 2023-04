Reggio Calabria, San Giorgio d’Oro a Mimmo Nisticò. Calipari: “orgogliosi della sua appartenenza all’Avis”

StrettoWeb

“Siamo orgogliosi che l’attività di volontariato, volta alla diffusione della cultura del dono del sangue, spesa da Mimmo Nisticò sia stata riconosciuta anche dall’Amministrazione comunale che lo ha insignito del prestigioso San Giorgio d’Oro“. Questo il commento dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria che, per voce della presidente Myriam Calipari, plaude al novero di Mimmo Nisticò tra i reggini illustri.

“Mimmo è stato per tanti anni alla guida di questa Avis, contribuendo alla sua crescita e al suo radicamento sul territorio. Oggi, pur mettendo a disposizione del Nazionale, in qualità di tesoriere e responsabile del gruppo Scuola, la sua esperienza e la sua passione, resta sempre al nostro fianco. È parte integrante della famiglia Avis reggina e calabrese di cui resta una guida solida e un riferimento fermo. Siamo dunque fieri e gioiamo con lui per questo riconoscimento, ringraziando l’amministrazione comunale per la stima dimostratagli e per la sensibilità riservata all’associazione Avis, quotidianamente impegnata per il benessere della collettività”, conclude Myriam Calipari, presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria.