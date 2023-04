Reggio Calabria, rapina in pieno centro: ladri armati irrompono in locale a pochi metri dalla Questura

StrettoWeb

Una rapina in pieno centro, a 100 metri dalla Questura. A Reggio Calabria succede anche questo: è accaduto sabato pomeriggio in pieno giorno quando due ladri armati hanno fatto irruzione in un’agenzia di servizi nella centralissima via fratelli Cairoli, a piazza Sant’Agostino. I due, col volto occultato dal casco integrale, sono scesi da uno scooter e hanno sottratto 800 euro in contanti dandosi alla fuga.

Grande preoccupazione da parte di commercianti e residenti nella zona, che non vivono tranquilli neanche nella zona più centrale della città.