Reggio Calabria, il Questore Megale sui migranti: “numeri senza precedenti, politica di accoglienza inefficace”

“Nel corso degli ultimi 15 mesi il fenomeno migratorio relativo alla provincia di Reggio Calabria ha assunto dimensioni e dinamiche in precedenza mai registrate. Con 118 sbarchi e quasi 11.000 persone approdate, nel 2021 vi erano stati 65 sbarchi per un totale di oltre 6.000 migranti giunti, 114 nel corso del 2022 con l’arrivo di 9.541 persone. Migranti provenienti dalla rotta turca con uso prevalente di naviglio a vela ed ultimamente in maniera consistente anche dalla Libia cirenaica con arrivi anche di pescherecci d’altura con 600 persone. Flussi per la gran parte diretti o indirizzati a seguito di interventi SAR, al porto delle Grazie di Roccella Jonica, unica realtà portuale attrezzata sulla costa jonica calabrese”. Sono queste le parole dette dal Questore di Reggio Calabria Bruno Megale, sull’emergenza migranti nel reggino.

“La Questura di Reggio Calabria, competente in via esclusiva in materia di immigrazione, ha in particolare profuso un incessante e costante impegno sul fronte migratorio tanto nelle attività di soccorso e di accoglienza quanto nel controllo e nel contrasto ai trafficanti di uomini. Un apporto questo senza soluzione di continuità non soltanto operativo ma anche emotivo perché durante uno sbarco dobbiamo confrontarci con dolore, sofferenza e paura diventando portatori di speranza e salvezza, concretizzando cosi una parte del nostro ‘esserci sempre’ nella sicurezza e nell’accoglienza. Per questo un grazie di cuore va al mio ufficio immigrazione e al Gabinetto regionale di Polizia Scientifica, un plauso particolare al commissariato di Siderno, presidio principalmente impegnato nell’accoglienza e nella sicurezza al porto di Roccella Jonica dove insiste la maggior parte degli sbarchi”.

“La tragedia di Cutro con il suo carico di dolore, se da un lato ha riproposto il fenomeno migratorio nella sua tragica attualità, dall’altro ha evidenziato i limiti di un’inefficace politica di accoglienza”.

