Reggio Calabria, al via il progetto “Sportintegriamoci uniti per gioco… integrati per la vita”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto in data 14 aprile 2023, presso l’Aula Magna dell’ITT Panella-Vallauri, il Convegno avente ad oggetto lo sport e la cultura paralimpica, organizzato per presentare e dare il via al progetto “Sportintegriamoci uniti per gioco… integrati per la vita”.

Il progetto, che si svilupperà fino a fine anno, nasce dal convenzionamento del Panella-Vallauri con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed ha come finalità, quella di promuovere l’abbattimento degli ostacoli non solo fisici ma anche mentali che tendono a limitare l’inclusione e la socializzazione all’interno della scuola e anche del consorzio civile.

Ha aperto i lavori il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Teresa Marino che, presentati gli ospiti, ha illustrato i valori della cultura paralimpica, sottolineando l’importanza dell’abbattimento delle barriere culturali; rivolgendosi agli studenti coinvolti nel progetto, li ha esortati a seguire gli insegnamenti e i valori dello sport quale strumento non solo di realizzazione di sé stessi, ma come strumento di aggregazione, socializzazione, di scoperta e arricchimento del proprio essere, grazie al confronto con le diversità, imparando ad abbattere i pregiudizi e aborrendo comportamenti eterofobici.

Il Vice Presidente del CIP Calabria, Giovanni Giarmoleo, tra gli ospiti del Convengo, ha quindi illustrato le finalità del progetto che mira a potenziare le capacità senso-motorie delle persone con disabilità, a fare acquisire loro nuove e diverse abilità e a realizzare un proficuo scambio di esperienze promuovendo lo sport paralimpico quale potentissimo mediatore per promuovere e favorire l’inclusione e la coesione sociale, stimolare e incrementare l’autoefficacia e l’autostima, inducendo i ragazzi a non assumere atteggiamenti demotivati o rinunciatari e, allo stesso tempo, far maturare in loro la consapevolezza della necessità di rispettare le regole di gioco così come le regole sociali.

Tra le finalità rientra pure l’obiettivo di contribuire al contrasto all’emarginazione dei soggetti in difficoltà e dei gruppi più deboli, insegnando agli allievi, con il potere aggregante dello sport, a comprendere il rispetto delle regole condivise, i diritti e le necessità di chi ci sta accanto.

È intervenuto successivamente il Presidente regionale del Tiro a segno, Luigi Tripodi, che ribadendo quanto già detto in precedenza, ha sottolineato l’importanza della disciplina da lui rappresentata, ai fini dell’inclusione sociale.

Il progetto è stato illustrato dal punto di vista tecnico-sportivo e per ogni rispettiva disciplina inserita: Tiro con l’arco, Tiro a segno e Calcio Balilla, dai tecnici paralimpici Maria Paola Tripodi e Fabio Calabrò che, con Rossella Giarmoleo, affiancheranno i docenti di Scienze Motorie nello svolgimento delle attività. L’organizzazione delle attività e il loro svolgimento, sono state illustrate dalla referente del progetto, Prof.ssa Caterina Logoteta.

Al termine del Convegno, ha suscitato grande emozione nella platea dei presenti, l’intervento della testimonial, la campionessa nazionale paralimpica di getto del peso, Domenica Calandruccio, che ha parlato della sua esperienza sportiva ed ha esortato i ragazzi a mettersi sempre in gioco, concludendo la sua pur breve locuzione, recitando il giuramento dell’atleta Special Olympics: “che io possa vincere, ma, se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.