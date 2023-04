Reggio Calabria: per prenotare all’ufficio postale basta un clic

StrettoWeb

In 50 Uffici Postali della provincia di Reggio Calabria prenotare il proprio turno allo sportello è semplice e veloce grazie alla possibilità di prendere appuntamento direttamente da PC, tablet e smartphone, risparmiando tempo e evitando le attese. Dopo aver individuato l’Ufficio Postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “PRENOTA”, e, nella schermata successiva, scegliere quale servizio prenotare, ad esempio: “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay, Energia e telefonia”, “RC Auto”, “SPID” e “Tutte le altre operazioni”.

Si potrà quindi decidere se prendere un numero per recarsi immediatamente in Ufficio Postale oppure prenotare per un momento successivo, selezionando data e fascia oraria disponibili. Verrà generato un QRCode che, in caso di arrivo in ritardo o in anticipo rispetto all’orario della prenotazione, andrà “convalidato” all’arrivo in Ufficio Postale avvicinandolo al lettore ottico del Gestore delle Attese presente in sala per essere chiamato dal primo sportello libero.

Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.

I sistemi di prenotazione on-line confermano la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini. L’Azienda pertanto invita i clienti ad accedere al sito www.poste.it e ad utilizzare le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.