Reggio Calabria, Pratticò (FdI): “accelerare le procedure per l’assunzione dei tirocinanti regionali”

“Nei mesi scorsi. si sono svolte le procedure concorsuali per i tirocinanti della Regione Calabria, che da diversi anni svolgono servizio presso gli uffici dei ministeri di Giustizia, Cultura e Istruzione”. E’ quanto afferma Antonino Pratticò, Responsabile del dipartimento equità sociale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria. “Queste risorse umane, hanno dato un caloroso contributo alle attività degli uffici in cui erano impiegati, andando a colmare le gravi carenze di personale che persiste nella pubblica amministrazione. Da oltre un anno, queste figure professionali, sono in attesa di essere richiamati in servizio e non stanno percependo nessun tipo di ammortizzatore sociale, in quanto i tirocini non prevedono questo tipo di tutele. Le prove concorsuali, si sono concluse a fine febbraio, ma ancora, non si è provveduto alle assunzioni di coloro che meritatamente hanno ottenuto l’idoneità. Sarebbe opportuno, di velocizzare le procedure assunzionali nei confronti di questi lavoratori, che da troppi anni vivono in una drammatica situazione di precarietà, ma anche per dare una nuova linfa agli uffici pubblici calabresi, che necessitano urgentemente del supporto di queste unità lavorative”, conclude Pratticò.