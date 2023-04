Reggio Calabria, piove dentro Palazzo San Giorgio: chiudete il Comune anziché le scuole!

StrettoWeb

Per ben 24 ore Reggio Calabria è stata completamente sotto l’acqua a causa di una violenta ondata di maltempo che ha colpito la città dello Stretto da domenica sera. Anche questa mattina Reggio si è svegliata sotto una fitta pioggia che adesso sembra passata e al suo posto si è fatto strada un meraviglioso sole splendente.

Domenica pomeriggio la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione per la giornata di lunedì e a seguito di questo annuncio, il sindaco Brunetti ha deciso di chiudere le scuole dopo una decisione probabilmente abbastanza tribolata e anche un pò “condizionata” dalle mammine pancine (ormai per noi è questa la definizione più azzeccata) che preferiscono tenere i figli a casa per paura che possano affogarsi in strada. Peccato che io ci sono sempre andata a scuola anche con la pioggia battente e non con due gocce d’acqua che ormai scatenano il panico!

Questa mattina però ci siamo accorti che all’interno di Palazzo San Giorgio piove! Ebbene si, dentro piove proprio come se ci fosse la nuvoletta di Fantozzi e per tamponare questo problema, o forse per approfittare e fare scorta di acqua vista la carenza idrica di questa città, sono stati posti due mastelli che la raccolgono ma non completamente tanto da rendere anche pericoloso il passaggio a coloro i quali frequentano il palazzo comunale.

A questo punto la domanda sorge spontanea: non era meglio chiudere Palazzo San Giorgio per allerta meteo e lasciare aperte le scuole?

