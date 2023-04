Reggio Calabria, fine del piano di riequilibrio: “il merito è di Armando Neri”

StrettoWeb

“Il primo assessore al bilancio del Comune a decidere di non dichiarare il dissesto e di condurre l’ente al risanamento è stato l’Avv. Armando Neri, nel 2015, in occasione dell’approvazione del primo bilancio successivo al Commissariamento. L’Avv. Armando Neri si oppose a coloro che, nel tentativo di penalizzare la classe politica precedente, auspicavano una più facile dichiarazione di dissesto, scegliendo il risanamento, per il bene della Città ed il futuro di Reggio”, è quanto scrive in una nota il consigliere comunale, Mario Cardia. “Questi sono i fatti. Pertanto, il tentativo dell’assessore Calabró e di parte dell’amministrazione di rivendicare la paternitá di questa scelta è ingiusto e poco elegante sotto il profilo istituzionale e politico nei confronti di Armando Neri, che coraggiosamente ha scelto, al tempo, la via più difficile ma più giusta per la Città, come dimostra questa celebrata uscita dal piano di riequilibrio. Un tentativo, dunque, di cancellare la memoria e la verità che non ci stupisce, poiché rappresenta l’ennesimo capitolo della conclamata ipocrisia di un’amministrazione che celebra la memoria solo quando conviene…salvo poi dimenticare in modo selettivo fatti e atti come quello che ho appena ricordato. Ma la Città, per fortuna, ricorda. Grazie alla scelta del risanamento fatta nel 2015 dall’allora assessore al bilancio Avv. Armando Neri, si è potuta successivamente avviare una nuova stagione di programmazione politica, di lavori pubblici, di stabilizzazione di personale, di attrazione di fondi comunitari, poi sciupata malamente dall’attuale maggioranza e dal Sindaco sospeso poco dopo l’avvio della sua seconda consiliatura. Una parte di questa amministrazione deve imparare che la memoria è un valore importante, che non è utilizzabile a loro uso e consumo. Il tutto in attesa del rendiconto consuntivo, di cui ancora il 27 aprile non c’è traccia, con la scadenza di legge prevista per il 30 aprile, tra 3 giorni”, conclude Cardia.