Reggio Calabria piange Piero Siclari, conosciuto e stimato banconista del B’Art

Una notizia tristissima ha scosso la fine delle festività Pasquali a Reggio Calabria. Ieri sera, infatti, è morto Piero Siclari, conosciutissimo e apprezzatissimo banconista del B’Art, bar in pieno centro città. Il signor Siclari aveva 66 anni e lascia una moglie e due figli. Scossa, oltre alla famiglia, anche la città, nei volti di tutti coloro che lo conoscevano e che lo avevano conosciuto e apprezzato come uomo e come banconista, prima al Bar Morabito e poi al B’Art. Definito un grande lavoratore, sarebbe andato in ferie a breve, per andare a trovare i figli a Roma.

Diversi sono i messaggi di cordoglio e solidarietà da parte di amici, parenti, conoscenti; da parte di chi lo incontrava quotidianamente anche solo per farsi servire un caffè e da parte di chi lo aveva visto di recente ed è rimasto di sasso alla notizia della dipartita, improvvisa, a quanto riferiscono i parenti. I funerali di Piero Siclari si terranno domani, mercoledì 12 aprile, alle ore 15.30, presso la Chiesa Santa Maria della Neve, a Riparo. Anche da parte di tutta la redazione di StrettoWeb, giungano alla famiglia le più sentite condoglianze.