Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Macellari a Pellaro. Come si evince dall’immagine a corredo dell’articolo, la fuoriuscita di acqua è abbondante.

Un cittadino denuncia: “dopo due anni di innumerevoli segnalazioni all’urp, la perdita è ancora lì e nessuno è mai venuto a ripararla”.