A Reggio Calabria un percorso su storia, lingua e cultura grecocalabra

Il Centro di Lingua e Cultura Ellenica “Ellinomatheia”, in collaborazione con gli Assessorati all’Istruzione, alla Cultura e alle Minoranze Linguistiche propongono alla cittadinanza reggina un percorso su storia, lingua e cultura grecocalabra, aperto a tutti e tutte, fino a un massimo di 30 partecipanti. Il percorso dal titolo “Kalavrìa Grèka” (Calabria Greca) prevede 8 incontri a tema e si concluderà con un laboratorio linguistico, a cura della scuola di lingua grecocalabra “Σχολείο της γλώσσα γκραίκα του Βούα G.A. Crupi” a Chora tu Vua (Bova). È in programma anche una visita guidata del Museo di Lingua Greca di Calabria G.Rohlfs, proprio a Bova, la capitale indiscussa della Calabria ellenofona. Un’occasione imperdibile per conoscere aspetti sociolinguistici e storici, usi e costumi della Calabria greca, guidati da esperti e studiosi del mondo grecocalabro.

L’impegno del Centro ELLINOMATHEIA nella direzione di valorizzazione di storia, lingua e cultura ellenica prosegue ininterrottamente, grazie a sinergie e collaborazioni importanti che creano ponti di amicizia e fratellanza, tra la madrepatria e la Calabria greca. Il progetto “Kalavrìa Greka”, frutto di una proficua collaborazione con l’Assessorato alle Minoranze Linguistiche, e l’Assessorato alla Cultura della Città di Reggio Calabria, nasce con l’intento di aprire una finestra sul meraviglioso patrimonio storico-linguistico e culturale della Calabria greca.

Fondato nel 2015 a Reggio Calabria il Centro di Lingua e Cultura Greca “ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ» (Ellinomàthia), ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per Greci, ellenofoni e amici della Grecia in un territorio che non ha mai smesso di fare parte del mondo greco, a partire dall’ottavo secolo a.C. Il progetto “Kalavrìa Greka”, che fa parte dell’azione di promozione e valorizzazione della Minoranza Linguistica greca di Calabria “Pame Ambrò” della Città di Reggio Calabria, essendo di eccezionale importanza anche per le istituzioni elleniche, ha ricevuto il Patrocinio Morale dell’Ambasciata di Grecia a Roma e il gentile contributo della Famiglia Georghios N. Tattos.

Per info e iscrizioni inviare mail a: centroellinomatheia@gmail.com

Il primo incontro si terrà giovedì 20 aprile, ore 16:00, presso la Saletta “Spanò-Bolani”, Biblioteca Comunale via D. Tripepi 9, Reggio Calabria.