Reggio Calabria, via Marina in frantumi: spettacolo desolante davanti allo Stretto

Sarà che siamo abituati a restare colpiti dall’orizzonte maestoso dello Stretto di Messina. Un lusso poter ammirare ogni giorno, gratuitamente, un tale prodigio naturale, che ci distrae e ci fa chiudere gli occhi davanti ai problemi. Ma se per un momento distogliamo lo sguardo e lo volgiamo verso i nostri piedi, lo spettacolo è decisamente peggiore.

E se non volete farlo, beh… è a vostro rischio e pericolo. Un lettore di StrettoWeb segnala, infatti, le condizioni della pavimentazione della via Marina, distrutta in più punti con sassi e ciottoli sparsi ovunque pericolosi per i cittadini e turisti che vogliono godersi una passeggiata o per chi si muove in bici o in monopattino. Neanche a dirlo, sotto gli occhi di tutti, ma mai di quelli che se ne dovrebbero occupare.

La contraddizione di Reggio Calabria: la bellezza della natura e l’incuria dell’uomo distanti un battito di ciglia.