Reggio Calabria a cavallo: la splendida passeggiata naturalistica fra le “Ippovie” | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In occasione della Corrireggio 2023, fra le attività collegate alla maratona ecologico-sportiva che quest’anno compie 40 anni, è stata inserita anche: “Le Ippovie per la riscoperta ambientale sportiva e turistica del nostro territorio“. Si tratta di una particolare attività di trekking a cavallo organizzata, nella giornata di sabato 22 aprile, dal Centro Ippico “Le Siepi” a Mortara di Pellaro in collaborazione con la FISE – Federazione Italiana Sport Equestri.

I partecipanti sono partiti dal maneggio in sella ai propri cavalli e per arrivare fino al Castello di Santo Niceto. Una passeggiata fra la natura e gli splendidi paesaggi presenti nei dintorni di Reggio Calabria. Dopo aver ammirato le bellezze del castello e aver fatto riposare un po’ i cavalli, il gruppo ha fatto tappa a Paterriti per un aperi-pranzo. Dopo aver mangiato e bevuto, la rilassante passeggiata è ripresa sulla via del ritorno, concludendosi al maneggio fra la soddisfazione di tutti.