Reggio Calabria, il parco giochi fantasma di Contrada Maldariti | FOTO

A quasi un anno di distanza dall’ultimo nostro articolo, torniamo a occuparci della situazione del parco giochi di contrada Maldariti. Lo facciamo rispondendo alla segnalazione di un lettore che sottolinea come la struttura risulti chiusa e abbandonata nonostante un’ingente somma spesa per la realizzazione e le promesse da parte dell’Amministrazione.

“Invio questa e-mail per i miei figli e per tutti gli altri bambini, ragazzi e soprattutto famiglie che potrebbero usufruire del parco“, spiega il cittadino. Un parco giochi è un centro di aggregazione, di svago, di gioia per grandi e bambini. Un luogo in cui rilassarsi, fare nuove amicizie e giocare all’aria aperta. Va da sè che se l’area risulta abbandonata al degrado e dimenticata da chi dovrebbe occuparsene, non può svolgere le suddette funzioni. A cosa serve, dunque, un parco giochi fantasma?