Reggio Calabria, opportunità di lavoro: nota attività del centro storico assume un terminalista

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

C’è una nuova opportunità di lavoro a Reggio Calabria: il nuovo store di Eurobet, sito nella centralissima via Giudecca a pochi metri dal corso Garibaldi, assume un terminalista. Dopo 20 anni di esperienza nel settore del gioco regolamentato, il nuovo store Eurobet di Reggio Calabria è aperto da circa un anno. Il marchio si contraddistingue per eleganza e tecnologia che si fondono insieme in un ambiente accogliente, accurato e unico nel suo genere. Adesso l’attività è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio staff.

Il nuovo lavoratore da inserire nel team dovrà occuparsi di:

raccolta scommesse tramite terminali all’avanguardia di ultima generazione

preparazione giornaliera della sistemistica necessaria all’attività di vendita

gestione degli account social

contabilità

Per la figura da inserire nell’organico di Eurobet, sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di maturità

conoscenza del pacchetto office

dimestichezza con i principali social

conoscenza matematica di base

capacità di lavorare in team

massima serietà

Il contratto che verrà effettuato sarà part time/full time. Per candidarsi è possibile inviare il CV con consenso al trattamento dei dati alla mail fablesrl21@gmail.com. Verranno presi in considerazione esclusivamente i CV pervenuti tramite mail e con foto.