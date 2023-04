Grande festa a Reggio Calabria per le nozze di diamante di Antonio Cassalia e Giovanna Virdino

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Grande festa a Reggio Calabria questa sera per l’importante traguardo raggiunto da Antonio Cassalia e Giovanna Virdino che proprio oggi hanno compiuto ben 60 anni di matrimonio e hanno voluto celebrare questo traguardo così importante in compagnia dei propri cari. Lo hanno fatto prima in chiesa e successivamente al ristorante. La splendida coppia che festeggia le “Nozze di Diamante” vive a Cataforio, frazione di Reggio Calabria, dov’è nata e cresciuta.

Nonno Antonio ha 87 anni invece nonna Giovanna ne ha 82 e la loro storia d’amore è stata coronata da 4 figlie, 8 nipoti e 3 pronipoti.

Antonio e Giovanna sono due persone meravigliose, sempre disponibili ed ospitali con tutti e anche se la vita più volte li ha messi davanti a situazioni difficili per privazioni, sacrifici e tanto lavoro sempre svolto con serietà e professionalità nell’ottica di portare avanti una famiglia con onestà. Entrambi sono riusciti a rimanere sempre saldi e innamorati come il primo giorno.

Nonno Totò è una persona molto tranquilla, buono di animo e fino a poco tempo fa amava coltivare il suo orticello che oggi invece guarda perché pur avendo la volontà di fare tanto, purtroppo non è supportato dal fisico per ovvie questioni anagrafiche. Trascorre tante ore alla tv, spesso gioca a carte con i suoi nipoti e segue con attenzione le partite della Reggina. Nonna Gianna invece è molto attiva nonostante gli acciacchi di salute ma ha una forza di volontà infinita, segue tanti notiziari e poi fa il riassunto di quello che succede. Ama anto cucinare anche se oggi non riesce più a farlo con l’intensità di un tempo, ma con il supporto delle figlie organizza ogni domenica il pranzo per riunire tutta la famiglia a tavola.

Come ci svela una delle figlie, il segreto di questa lunga vita di coppia insieme è da attribuire sicuramente a complicità, rispetto e tanta tolleranza.