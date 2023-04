Reggio Calabria versione NBA: la Pallacanestro Viola al Madison Square Garden

StrettoWeb

Una Pasqua diversa per due tifosi reggini che hanno deciso di passare una domenica all’insegna dello sport dall’altra parte dell’oceano. Negli USA, la resurrezione di Cristo è coincisa con l’ultima gara di regular season in cui diverse squadre erano ancora in lotta per un piazzamento Play-in e Playoff, fra le quali anche i Los Angeles Lakers del “The Chosen One” LeBron James, restando in tema di divinità.

Già sicuri di un piazzamento fra le migliori 6 i New York Knicks che, dopo qualche anno buio, hanno disputato una stagione regolare con 47 vittorie e 35 sconfitte, uno score che è valso loro il 5° posto nella Eastern Conference. Al Madison Square Garden, nella gara contro gli Indiana Pacers, è stata comunque una festa di sport, nonostante il risultato contasse solo per le statistiche.

In questo splendido scenario, in uno dei palazzetti più iconici dello sport Mondiale, anche un pezzo di Reggio Calabria. Padre e figlio si sono fatti fotografare con indosso la maglia dei Knicks, ma con in mano una sciarpa della Pallacanestro Viola e una amaranto, rimando alla Reggina e al colore sportivo simbolo di Reggio Calabria.