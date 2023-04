StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ attraccata da questa mattina nella Rada Pentimele a Reggio Calabria la nave cargo “Finola M”. Il cargo è partito due giorni fa dalla Spagna ed è diretto in Libia, dove è previsto che arrivi dopodomani. La sosta in rada a Pentimele è frequente per imbarcazioni di questo tipo, per i più svariati motivi, in base alle regole della navigazione nello Stretto di Messina.