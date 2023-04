Reggio Calabria: è morto Pasquale Macheda, storico proprietario del Cordon Bleu

StrettoWeb

Lutto nel mondo della ristorazione a Reggio Calabria. È morto, infatti, Pasquale Macheda, storico proprietario del Cordon Bleu, uno dei bar simbolo del centro. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da amici e conoscenti.

Tra tutti, quello di Confcommercio Reggio Calabria. “Pasquale Macheda ci ha lasciati. Una triste notizia non solo per la famiglia a cui tutta Confcommercio si stringe in un abbraccio, ma anche per tutta la città e per il suo mondo imprenditoriale”, si legge.

“Quando si pensa alla ristorazione a Reggio negli ultimi decenni, Pasquale Macheda è sempre stato un riferimento con il Cordon Bleu ed i tanti locali creati, sempre innovativi, accoglienti ed eleganti. Fare stare bene i clienti è la missione che Pasquale Macheda, il Cavaliere Macheda, ha inseguito e raggiunto in tutta la sua vita. Mancherai. Buon viaggio Cavaliere”, conclude Confcommercio.