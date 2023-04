Reggio Calabria, morto Demetrio Libri: la città dice addio all’amato pediatra

StrettoWeb

E’ morto il dottor Demetrio Libri, apprezzato pediatra di Reggio Calabria ed ex amministratore comunale. “Apprendo la ferale notizia della scomparsa del dr. Demetrio Libri. Persona perbene, caro amico e collega consigliere comunale per anni. Tristezza“, scrive sulla propria pagina Facebook il senatore Renato Meduri.

“Il dottor Demetrio Libri è stato un ottimo medico pediatra oltre che un ottimo politico e come politico ha saputo e voluto essere, pur nel rispetto della sua militanza democristiana, un uomo della città a tutto tondo – scrive Meduri –. Vicino al Comitato d’Azione per Reggio Capoluogo nei giorni della lotta in difesa dei diritti della città ed anche molto vicino a me nelle mie candidature al Senato e di ciò gli fui grato ed oggi sono memore. Anche un po’ per suo merito ho avuto l’onore di essere il senatore di Reggio Calabria“.

Molti i commenti di cordoglio al post di Meduri. “Mi dispiace apprendere questa triste notizia della scomparsa del dr. Demetrio Libri – si legge in un commento – (Consigliere Comunale dal 1984 al 1992 e Assessore all’Annona, Mercati…Giunta Mallamo 1985, Giunta Musolino 1987, Assessore Attività Economiche e Produttive… e Giunta Aliquò 1988, Attività Economiche e Produttive, Mercati Cimiteri…). Una persona perbene tanto affettuosa e garbata. Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia tutta in particolare all’ex Assessore Massimo Libri. Che riposi in pace“.

Libri è stato oggi ricordato sui social anche da Candeloro Imbalzano: “Ho appreso stamattina della triste dipartita del dr. Demetrio Libri, per anni collega in Consiglio ed in Giunta Comunale. Professionista valoroso, persona di alto spessore umano e morale, nonché Amministratore tanto attivo quanto scrupoloso. Ai Figli, alla famiglia tutta ed in particolare al nipote, carissimo amico, dr. Massimo Libri, le mie sentite condoglianze. Riposa in pace, caro Demetrio“.