Reggio Calabria, Milia (FI): “istituire le circoscrizioni prima possibile”

Stamane, a Palazzo San Giorgio, per i lavori di II Commissione ‘’Affari istituzionali’’ sono state ascoltate in audizione Maria Riva, Segretario generale del Comune di Reggio Calabria, e Giuggi Palmenta, Assessore comunale. Come da ordine del giorno, si è discusso della possibilità di istituzionalizzare i comitati di quartiere; a tal proposito, il Segretario generale ha affermato che sarebbe più opportuno, invece, iniziare a lavorare per l’organizzazione delle circoscrizioni, che rappresentano uno step superiore ai comitati di quartiere. “Quanto sostenuto dalla Dottoressa Riva fa eco a quanto suggerito dal Gruppo di Forza Italia nelle scorse settimane”, ha detto il Capogruppo azzurro in Consiglio comunale, Federico Milia, che si sta battendo per procedere all’istituzione delle circoscrizioni reggine, amministrativamente ed economicamente ben supportate dal recente emendamento a firma Francesco Cannizzaro.

“Quanto asserito dal Segretario generale del Comune mi trova pienamente d’accordo – ha rimarcato Milia – del resto, assieme ai colleghi di Forza Italia e del CentroDestra lo abbiamo rappresentato diverse volte nelle scorse settimane, sin dall’approvazione dell’emendamento alla Legge di Bilancio, avvenuta ormai diversi mesi fa, che di fatto permette alla nostra Città di riavere uno strumento di democrazia rappresentativa fondamentale per un miglior funzionamento di Reggio. Per essere più incisivi rispetto all’iter da avviare per l’effettiva istituzionalizzazione delle circoscrizioni – ha aggiunto in conclusione Federico Milia – ho dunque espressamente richiesto che venga strutturata una calendarizzazione dei lavori della Commissione consiliare che si occupa di questo, affinché si arrivi entro 6 mesi alla concreta realizzazione di questo importantissimo apparato amministrativo”.