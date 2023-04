Reggio Calabria: alla Mediterranea il seminario su “la nuova frontiera per la manutenzione impianti”

StrettoWeb

Giorno 13 aprile 2023 alle ore 15:00 si terrà, presso l’Aula Magna A. Quistelli dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Seminario tecnico: “la nuova frontiera per la manutenzione impianti, formazione e valutazione del rischio nella prevenzione incendi – i ddmm 01, 02 e 03 settembre 2021”. L’evento è promosso dal comando dei VVF di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, il Collegio dei Geometri e Geometri laureati, il Collegio dei Periti di Reggio Calabria, e patrocinato dall’Università Mediterranea, dalla Camera di Commercio e dall’ESEFS – Ente Scuola Edile per la Formazione e la Sicurezza di Reggio Calabria. Il seminario tratterà le principali novità dei DDMM 01, 02 E 03 settembre 2021 che compongono un quadro completo relativo alle professionalità e alle incombenze afferenti la gestione e la formazione nei luoghi di lavoro.

I tre decreti, emanati dal Ministero dell’Interno nel corso del 2021, hanno abrogato il DM 10 marzo 1998 che per più di vent’anni ha normato le misure generali antincendio delle attività lavorative e la relativa valutazione dei rischi. In particolare il seminario tecnico tratterà le seguenti tematiche: · DM . 1 settembre 2021 – Decreto “controlli”- Il decreto stabilisce i criteri per effettuare i controlli e la manutenzione di impianti, attrezzature, e di tutti i sistemi di sicurezza antincendio. I tecnici manutentori dovranno essere qualificati secondo precise procedure generali fissate dal decreto. · DM. 2 settembre 2021 – Decreto “GSA” Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza, viene introdotta una nuova condizione in cui si rende obbligatorio il piano di emergenza. · DM. 3 settembre 2021 – Decreto “MINI CODICE”. Viene introdotto un vero e proprio MINI-CODICE per la valutazione del rischio di incendio e vengono specificate, nel dettaglio, le misure di prevenzione e protezione, nonché le misure organizzative e gestionali antincendio che devono essere adottate nei luoghi di lavoro cosiddetti a basso rischio di incendio.

Il regime sanzionatorio connesso all’attività di manutenzione, formazione e valutazione del rischio. L’apertura del seminario avverrà con i saluti del Prefetto di Reggio Calabria, il Rettore dell’Università Mediterranea, dei Presidenti degli Ordini e Collegi Professionali promotori dell’evento e dei Presidenti degli Enti che hanno patrocinato il seminario. I relatori del seminario saranno: l’ing. Eros Mannino e l’ing. Michele Mazzaro, rispettivamente Direttore e Vicario della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, l’ing. Maurizio Lucia, Direttore Regionale Vigili del Fuoco Calabria, l’ing. Maria Cavaliere, Comandante Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, l’ing. Antonino De Benedetto, Vice Comandante Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, l’ing. Emilio Collini, funzionario Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, Per. Ind. Romolo Stilo, Funzionario Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. A moderare l’evento sarà l’arch. Santina Dattola segretario del Consiglio dell’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria. L’evento sarà gratuito e, vista la tematica di ampio interesse, il seminario sarà aperto a tutti gli iscritti degli Ordini e Collegi promotori. Ai partecipanti verranno riconosciuti i CFP come formazione ordinaria e, per coloro in possesso dei requisiti, l’evento consentirà l’aggiornamento ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno – Professionisti Antincendio (DM 5 agosto 2011 art.7).